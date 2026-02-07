Куба запускает комплекс антикризисных мер

По его словам, США усилили энергетическую составляющую экономической, торговой и финансовой блокады, преследуя суда, которые легально поставляют топливо на Кубу. Министр подчеркнул, что Гавана действует в рамках международного права и реализует свое суверенное право на закупку энергоносителей, однако размещение американских военно-морских сил в Карибском бассейне, а также случаи задержания и ареста танкеров под предлогом борьбы с наркотрафиком создали нестабильность в регионе и отпугнули судовладельцев и финансовые структуры от работы в Карибском море.