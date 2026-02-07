США обвинили Китай в тайном ядерном испытании

Китайские официальные лица напрямую не комментировали обвинения, заявив лишь, что страна действует ответственно в ядерной сфере и обвинив США в раздувании «так называемой китайской ядерной угрозы». Заявления США прозвучали на фоне истечения срока действия договора СНВ-III. Отметим, что американские власти призывают подключить Пекин к новому соглашению о сокращении ядерного оружия.