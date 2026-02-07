Ричмонд
США обвинили Китай в тайном ядерном испытании

Китай провёл скрытые ядерные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн тротилового эквивалента. Об этом на конференции по разоружению в Женеве сообщил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно, передаёт Reuters.

Источник: Life.ru

По его словам, одно из испытаний прошло 22 июня 2020 года, а китайские военные пытались скрыть его с помощью технологий, снижающих эффективность сейсмического контроля.

«У нас есть достоверные данные, что Пекин проводил ядерные взрывы, в том числе тайно», — подчеркнул ДиНанно.

Китайские официальные лица напрямую не комментировали обвинения, заявив лишь, что страна действует ответственно в ядерной сфере и обвинив США в раздувании «так называемой китайской ядерной угрозы». Заявления США прозвучали на фоне истечения срока действия договора СНВ-III. Отметим, что американские власти призывают подключить Пекин к новому соглашению о сокращении ядерного оружия.

Ранее Life.ru писал, что российские власти раскритиковали условия продления договора СНВ-III, назвав их «нечестными». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что США игнорируют ядерные арсеналы Великобритании и Франции, а также гиперзвуковое оружие, и поэтому соглашение на таких условиях невозможно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

