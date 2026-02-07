Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Север» свыше 195 военных

Бойцы ВС РФ поразили также танк и четыре склада материальных средств противника.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» свыше 195 военнослужащих, танк и 4 склада материальных средств. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, расчетами беспилотных систем за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, танк, 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада материальных средств ВСУ», — сказал Якимкин.

По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Хотень, Мирополье и Покровка. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Нескучного и Графского.