ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Север» свыше 195 военных

По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Хотень, Мирополье и Покровка. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Нескучного и Графского.