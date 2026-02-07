В Японии открылся съезд за возврат северных территорий

Съезд проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны. Как сообщили РИА Новости организаторы, ожидается выступление и личное присутствие премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Как стало известно РИА Новости, вопрос о ее присутствии или направлении видеообращения до последнего оставался открытым из-за того, что «день северных территорий» совпал с последним днем предвыборной кампании. В прошлом году из-за визита в США Сигэру Исиба, который тогда возглавлял кабинет министров, обратился к участникам с видеообращением.