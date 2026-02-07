В Японии открылся съезд за возврат северных территорий

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Ежегодный «Общенациональный съезд с требованием возврата северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии «днем северных территорий».
Съезд проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны. Как сообщили РИА Новости организаторы, ожидается выступление и личное присутствие премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Как стало известно РИА Новости, вопрос о ее присутствии или направлении видеообращения до последнего оставался открытым из-за того, что «день северных территорий» совпал с последним днем предвыборной кампании. В прошлом году из-за визита в США Сигэру Исиба, который тогда возглавлял кабинет министров, обратился к участникам с видеообращением.
День «северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.