ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск до 190 военных

«За сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, уничтожен склад материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены три антенны связи, два терминала Starlink. Поражены 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.