ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск до 190 военных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки от действий Южной группировки войск до 190 военнослужащих, танк и 2 терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«За сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, уничтожен склад материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены три антенны связи, два терминала Starlink. Поражены 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.
По его данным, авиацией и барражирующими боеприпасами нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Липовки, Константиновки, Славянска, Краматорска и Петровского.