ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Днепр» до 35 военных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 35 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии и склад материальных средств. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.
«Потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем уничтожено девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств», — сказал Чумашкаев.
По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Магдалиновки и Новоданиловки.