ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Днепр» до 35 военных

«Потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем уничтожено девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств», — сказал Чумашкаев.