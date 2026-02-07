Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Днепр» до 35 военных

Российские силы также ликвидировали два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств противника.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 35 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии и склад материальных средств. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.

«Потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем уничтожено девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств», — сказал Чумашкаев.

По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Магдалиновки и Новоданиловки.

