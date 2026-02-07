Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Европейские столицы поддержали попытки возобновить диалог с Россией

Брюссель и европейские столицы выступили за возобновление диалога с Россией. Такая позиция прозвучала после сообщений о визите советника президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву. Об этом 6 февраля написала газета Politico.

«В Брюсселе имеется согласие в отношении того, что “сейчас другой контекст, чем в 2022 году” и что другие столицы “вполне солидарны” с попытками возобновления диалога», — приводит издание слова европейского дипломата.

Другой источник газеты добавил, что Европа поддержит подобные инициативы, но только если они не будут проходить за «спиной у Украины».

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили Евросоюзу назначить специального посланника. Его задача — восстановить дипломатические каналы связи с Россией для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули — любые контакты с российской стороной возможны лишь после консультаций с Украиной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше