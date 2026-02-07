Politico: Европейские столицы поддержали попытки возобновить диалог с Россией

«В Брюсселе имеется согласие в отношении того, что “сейчас другой контекст, чем в 2022 году” и что другие столицы “вполне солидарны” с попытками возобновления диалога», — приводит издание слова европейского дипломата.
Другой источник газеты добавил, что Европа поддержит подобные инициативы, но только если они не будут проходить за «спиной у Украины».
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили Евросоюзу назначить специального посланника. Его задача — восстановить дипломатические каналы связи с Россией для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули — любые контакты с российской стороной возможны лишь после консультаций с Украиной.
