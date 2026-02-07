Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны

Разведывательные дроны обеспечивали высокоточную идентификацию позиций противника, военной техники и личного состава. На основе полученных ими данных по позициям ВСУ были нанесены прицельные огневые удары с использованием артиллерии, минометных систем, а также беспилотников типа «Молния» и FPV-дронов.