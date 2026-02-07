Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны

Минобороны: освобождение Поповки в Сумской области укрепило буферную зону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Освобождение Поповки в Сумской области Украины способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских вооруженных формирований, сообщило Минобороны РФ.

Об освобождении Поповки Минобороны РФ сообщило накануне.

«Взятие под контроль села Поповка способствует укреплению буферной зоны и обеспечению дополнительной защиты местного гражданского населения от потенциальных террористических угроз, исходящих от вооруженных формирований Украины. В настоящее время военнослужащие группировки войск “Север” продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что населенный пункт под свой контроль взяли в результате активных наступательных действий штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север». Они работали во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями и войсками беспилотных систем.

Разведывательные дроны обеспечивали высокоточную идентификацию позиций противника, военной техники и личного состава. На основе полученных ими данных по позициям ВСУ были нанесены прицельные огневые удары с использованием артиллерии, минометных систем, а также беспилотников типа «Молния» и FPV-дронов.

Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с работой российских бойцов по освобождению населенного пункта.