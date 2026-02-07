Ричмонд
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Федорищев на платформе Max.

