В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Федорищев на платформе Max.
