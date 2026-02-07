Ричмонд
Иран сообщил о «хорошем начале» переговоров с США

Иранские власти положительно оценили старт мирных контактов с Соединёнными Штатами.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти положительно оценили старт мирных контактов с Соединёнными Штатами, назвав его успешным началом диалога, несмотря на параллельные предупреждения американским гражданам о необходимости покинуть страну. Об этом пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.

В Тегеране выразили осторожный оптимизм относительно переговорного процесса, однако конкретные результаты встречи пока остаются неясными.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи отметил, что первые обсуждения были направлены на создание необходимых условий для возобновления полноценных дипломатических и технических переговоров. Встреча проходила в Омане в непрямом формате при посредничестве министра иностранных дел страны Бадра бин Хамада аль-Бусаиди. Со стороны США в консультациях участвовал специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам контактов стороны договорились продолжить переговорный процесс и согласовывать дальнейшие шаги через свои столицы. В Тегеране считают, что при сохранении нынешней динамики обсуждений можно будет сформировать основу для взаимопонимания и продвижения к более содержательным договорённостям.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители администрации президента США пока не имеют четких указаний относительно того, каких целей глава государства рассчитывает достичь возможными военными действиями против Ирана.

