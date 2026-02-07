Иран сообщил о «хорошем начале» переговоров с США

По итогам контактов стороны договорились продолжить переговорный процесс и согласовывать дальнейшие шаги через свои столицы. В Тегеране считают, что при сохранении нынешней динамики обсуждений можно будет сформировать основу для взаимопонимания и продвижения к более содержательным договорённостям.