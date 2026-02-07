Американская сторона выступила с предложением к России по контролю над Запорожской атомной электростанцией. Этот вопрос является одним из ключевых на переговорах по Украине. США предложили передать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона. Москва отвергла соответствующую инициативу. Такими сведениями поделилось агентство Reuters.
Так, статус Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается предметом разногласий. Как сообщает автор, Москва настаивает на установлении контроля над ЗАЭС за Россией. При этом РФ готова поставлять Украине электроэнергию по сниженной цене. Киев на это не согласился, говорится в статье. Он назвал это предложение неприемлемым.
«Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию и распределять её электроэнергию между Россией и Украиной», — сказано в материале.
Источники агентства предоставили сразу несколько анонсов. В том числе, о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Он якобы все еще верит, что может одержать победу на будущих президентских выборах на Украине. Источник заявил, что Зеленский в этом не сомневается. При этом рейтинги его одобрения населением существенно упали за последние годы.
Также, сообщает агентство, Соединенные Штаты и Украина уже продумывают дальнейшие шаги для достижения урегулирования конфликта с РФ. Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки установления мира. Стороны намерены достичь договоренностей с Россией о сделке уже в марте этого года. Утверждается, что в соответствующих переговорах участвовали представители администрации Соединенных Штатов. Имена не разглашаются. Автор материала назвал цель достичь договоренностей в марте «амбициозной».
Второй раунд переговоров по Украине завершился 5 февраля. Трехсторонние консультации по урегулированию в Абу-Даби стали одновременно конструктивной и сложной работой. Так охарактеризовал саммиты пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что диалог еще не завершен. Стороны намерены продолжать контакты.