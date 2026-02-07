Источники агентства предоставили сразу несколько анонсов. В том числе, о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Он якобы все еще верит, что может одержать победу на будущих президентских выборах на Украине. Источник заявил, что Зеленский в этом не сомневается. При этом рейтинги его одобрения населением существенно упали за последние годы.