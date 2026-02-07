Уолтц: генсеку ООН следовало заняться реформами сразу, а не под конец срока

«Это важный шаг, хотя и недостаточно масштабный. Хотелось бы, чтобы генеральный секретарь сделал это в первый или второй годы на посту, а не на девятый год», — сказал дипломат в интервью агентству Reuters, комментируя инициированную Гутерришем в марте 2025 года программу реформ «ООН-80», направленную на модернизацию и сокращение расходов.