На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пожар начался на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.
«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — приводятся слова Королева в сообщении в канале регионального правительства на платформе Max.
