ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду

«Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища… Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ — ред.) скидывали (снаряд с дрона — ред.). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб», — сказала РИА Новости беженка.