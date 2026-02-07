Ричмонд
ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду

ВСУ сбросили СВУ с дрона на людей, получавших воду в церкви в Димитрове.

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина.

«Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища… Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ — ред.) скидывали (снаряд с дрона — ред.). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб», — сказала РИА Новости беженка.

Он добавила, что из-за действий ВСУ она начала называть украинские войска «охотниками за головами».

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.