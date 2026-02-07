«Буря надвигается». Новость о России вызвала панику на Западе

«У России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям. США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию всерьез. И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнешь. Ну что же, ребята, буря надвигается. И знаете что? Россия уже вложила средства в капитальное строительство. У них есть оружие, а мы не вложили средства в капитальное строительство. Все, что хочет сделать администрация США, нам придется начинать с нуля. А у нас на это нет денег», — отметил он.