Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США пообещали внести взнос в бюджет ООН в ближайшее время

США в ближайшее время внесут взнос в бюджет ООН в размере нескольких миллиардов долларов, сообщил постпред страны при организации Майк Уолтц.

Источник: Reuters

«Вы наверняка увидите начальный транш денег очень скоро. Это будет значительная сумма — первоначальный взнос по нашим ежегодным взносам. Я не думаю, что окончательная сумма определена, это будет через несколько недель», — сказал Уолтц Reuters.

Большая часть регулярного бюджета ООН состоит из взносов США. К началу февраля 2025 года Соединенные Штаты должны были внести $2,19 млрд. Кроме того, страна должна оплатить организации $2,4 млрд за текущие и прошлые миротворческие миссии, а также $43,6 млн за трибуналы ООН.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше