Орбан обвинил Брюссель в попытке отнять деньги у семей Венгрии ради Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в адрес институтов Европейского союза, обвинив Брюссель в намерении перераспределить средства, предназначенные для венгерских семей, в пользу Украины. Об этом он написал в социальной сети X*.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что подобный подход, по его мнению, противоречит интересам граждан и подрывает приоритет внутренней социальной политики. Он также указал, что в европейских кругах негативно воспринимается идея ставить поддержку семей на первое место.
Орбан заявил, что считает защиту интересов венгерских семей разумной и необходимой мерой, противопоставляя этот подход позиции брюссельских чиновников.
Ранее Орбан в эфире программы «Доброе утро, Венгрия!» высказался о насильственной мобилизации и пытках венгров на Украине.