Reuters: США и Украина обсуждали достижение мирного соглашения в марте

Американская и украинская стороны в ходе недавних контактов обсудили возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в Вашингтоне и Киеве рассматривалась схема, при которой мирное соглашение может быть вынесено на всенародное голосование. При этом собеседники агентства указывают, что обсуждаемые сроки вызывают сомнения из-за правовых и политических ограничений, действующих на Украине.