Пентагон накажет американские компании за задержку боеприпасов для Киева

Пентагон готовится наказать оборонных подрядчиков за серьёзные задержки поставок артиллерийских боеприпасов на Украину. Как сообщает Bloomberg, под санкции могут попасть компании Northrop Grumman и Global Military Products, по вине которых часть снарядов пришла с опозданием почти на полтора года.