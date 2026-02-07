Ричмонд
Пентагон накажет американские компании за задержку боеприпасов для Киева

Пентагон готовится наказать оборонных подрядчиков за серьёзные задержки поставок артиллерийских боеприпасов на Украину. Как сообщает Bloomberg, под санкции могут попасть компании Northrop Grumman и Global Military Products, по вине которых часть снарядов пришла с опозданием почти на полтора года.

Источник: Life.ru

Задержка отдельных партий составила до 18 месяцев, а сумма возможных штрафов за срыв сроков по крупнокалиберным боеприпасам может достичь 1,1 млн долларов. В армии США подчеркнули, что намерены жёстко контролировать исполнение контрактов и применять финансовые меры к тем, кто нарушает обязательства.

В Northrop Grumman подтвердили информацию о штрафах, отметив, что взаимодействуют с военными. В компании Global Military Products от комментариев воздержались.

Ранее в Вашингтоне заявили, что поставки оружия Украине будут продолжаться, несмотря на переговоры о мире. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что Киев будет получать не только оборонительные, но и наступательные системы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

