Пентагон накажет американские компании за задержку боеприпасов для Киева

Задержка отдельных партий составила до 18 месяцев, а сумма возможных штрафов за срыв сроков по крупнокалиберным боеприпасам может достичь 1,1 млн долларов. В армии США подчеркнули, что намерены жёстко контролировать исполнение контрактов и применять финансовые меры к тем, кто нарушает обязательства.
В Northrop Grumman подтвердили информацию о штрафах, отметив, что взаимодействуют с военными. В компании Global Military Products от комментариев воздержались.
Ранее в Вашингтоне заявили, что поставки оружия Украине будут продолжаться, несмотря на переговоры о мире. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что Киев будет получать не только оборонительные, но и наступательные системы.
