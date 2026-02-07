Россия имеет «самую передовую» программу по разработке ядерного оружия. Москва по этому показателю превосходит Вашингтон. Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube.
Военный аналитик подчеркнул, что у США уже не новаторские программы. По его словам, Вашингтон всегда упирается в «кирпичную стену» под названием Россия.
«США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию всерьез. И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнешь. Ну что же, ребята, буря надвигается», — констатировал Скотт Риттер.
Он также сделал заявление по конфликту на Украине. Аналитик считает, что именно киевские власти желали развязать это противостояние.