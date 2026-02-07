The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана

Кроме того, Трамп сообщал о приближении к Ирану американской армады. США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана. «Американцы должны знать, что если на этот раз они начнут войну, то эта война будет региональной», — пригрозил в ответ Хаменеи.