Пушков: Трамп настроен на серьезные отношения с Россией

«У Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от [экс-президента США Джо] Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, “я разочарован”, “я недоволен”. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно. Трамп говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения», — сообщил Пушков.
По его словам, у Трампа «нет заведомо проукраинской повестки, заведомо антироссийской повестки и заведомо проевропейской повестки». У него есть своя повестка — Америка всегда должна быть в центре событий, добавил Пушков.
«Надо понимать, что для Трампа мы — стратегические соперники. Однако здесь есть одно важное “но”: если бы Трамп хотел найти предлог, чтобы развернуться против нас и против [президента РФ Владимира] Путина, он бы его уже давно нашел. Если он этого не делает, то это означает, что он не ищет предлога», — сообщил Пушков.
Полный текст интервью будет опубликован 8 февраля.