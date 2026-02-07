Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сделают первый после перерыва взнос в бюджет ООН

США направят взнос в бюджет ООН в течение ближайших недель. Об этом 7 февраля заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Подобное произойдёт после нескольких месяцев перерыва.

«Я определённо ожидаю, что первый денежный транш будет перечислен очень скоро», — сказал он в интервью Reuters.

Уолтц добавил, что окончательное решение о сумме взноса ещё не приняли. Однако это произойдёт в ближайшие недели.

На начало февраля 2025 года долг США по взносам составлял 2,19 млрд долларов. кроме того, Вашингтон накопил около 2,4 млрд долларов долга по взносам в деятельность миротворческих операций ООН, ещё примерно 43 миллиона долларов необходимо внести в бюджет трибуналов ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация столкнулась с угрозой «неминуемого финансового коллапса». Причина в том, что страны не перечисляют обязательные взносы. Такая ситуация создаёт реальную угрозу для реализации ключевых программ и планов ООН. Гутерриш предупредил — в ближайшем будущем положение дел будет стремительно ухудшаться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше