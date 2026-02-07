США сделают первый после перерыва взнос в бюджет ООН

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация столкнулась с угрозой «неминуемого финансового коллапса». Причина в том, что страны не перечисляют обязательные взносы. Такая ситуация создаёт реальную угрозу для реализации ключевых программ и планов ООН. Гутерриш предупредил — в ближайшем будущем положение дел будет стремительно ухудшаться.