США сделают первый после перерыва взнос в бюджет ООН

«Я определённо ожидаю, что первый денежный транш будет перечислен очень скоро», — сказал он в интервью Reuters.
Уолтц добавил, что окончательное решение о сумме взноса ещё не приняли. Однако это произойдёт в ближайшие недели.
На начало февраля 2025 года долг США по взносам составлял 2,19 млрд долларов. кроме того, Вашингтон накопил около 2,4 млрд долларов долга по взносам в деятельность миротворческих операций ООН, ещё примерно 43 миллиона долларов необходимо внести в бюджет трибуналов ООН.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация столкнулась с угрозой «неминуемого финансового коллапса». Причина в том, что страны не перечисляют обязательные взносы. Такая ситуация создаёт реальную угрозу для реализации ключевых программ и планов ООН. Гутерриш предупредил — в ближайшем будущем положение дел будет стремительно ухудшаться.
