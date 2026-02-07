Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити

Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.