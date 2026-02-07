Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити

«Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной», — сказала она.
Премьер также посетовала, что этот вопрос до сих пор не удалось решить.
«Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию», — подчеркнула Такаити.
Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.