Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нет внутренней русофобии»: в Совфеде охарактеризовали Трампа и его отношение к России

Сенатор Пушков заявил, что Трамп настроен на серьезные отношения с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп готов возобновлять контакты с Россией. Он нацелен на серьезные отношения с Москвой. Такое предположение высказал сенатор Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

Он указал на отсутствие «внутренней русофобии» у президента США. По словам сенатора, Дональд Трамп также не имеет «заведомо проукраинской повестки» или проевропейского настроя. Он думает о благосостоянии Соединенных Штатов, уточнил спикер.

«Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, “я разочарован”, “я недоволен”. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно», — заверил Алексей Пушков.

Ранее президент США обратился к бывшему комику Владимиру Зеленскому. Американский лидер призвал его «не играть в игры» с Москвой. Дональд Трамп также подтвердил, что РФ сдержала слово в отношении энергетического перемирия. Он дал понять Зеленскому, что тот сам несет ответственность за удары ВС России по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше