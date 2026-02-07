Глава Белого дома Дональд Трамп готов возобновлять контакты с Россией. Он нацелен на серьезные отношения с Москвой. Такое предположение высказал сенатор Алексей Пушков в беседе с ТАСС.
Он указал на отсутствие «внутренней русофобии» у президента США. По словам сенатора, Дональд Трамп также не имеет «заведомо проукраинской повестки» или проевропейского настроя. Он думает о благосостоянии Соединенных Штатов, уточнил спикер.
«Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, “я разочарован”, “я недоволен”. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно», — заверил Алексей Пушков.
Ранее президент США обратился к бывшему комику Владимиру Зеленскому. Американский лидер призвал его «не играть в игры» с Москвой. Дональд Трамп также подтвердил, что РФ сдержала слово в отношении энергетического перемирия. Он дал понять Зеленскому, что тот сам несет ответственность за удары ВС России по Украине.