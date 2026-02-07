Пушков заявил, что Трамп настроен на серьезные отношения с Россией

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не испытывает «внутренней русофобии» и намерен выстраивать серьезные отношения с Россией.
«У Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, “я разочарован”, “я недоволен”. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно», — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Пушкова, Трамп отзывается о России с уважением и рассматривает ее как страну, с которой намерен поддерживать конструктивные отношения.
Глава комиссии подчеркнул, что у Трампа отсутствует предопределенная проукраинская, антироссийская или проевропейская ориентация. Его политический курс сосредоточен на приоритете интересов США, которые, по его мнению, всегда должны занимать центральное место.
Пушков также заметил, что для Трампа Россия является стратегическим оппонентом. Однако он добавил, что если бы Трамп искал повод для конфронтации с Россией или Владимиром Путиным, то, вероятнее всего, уже бы его нашел. Сам факт отсутствия таких поисков свидетельствует о том, что Трамп не стремится к эскалации напряженности.