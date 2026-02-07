Пушков заявил, что Трамп настроен на серьезные отношения с Россией

«У Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, “я разочарован”, “я недоволен”. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно», — сказал он в беседе с ТАСС.