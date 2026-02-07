Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период с пятницы на субботу. То есть, с 6 на 7 февраля. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но потерпели крах. Системы противовоздушной обороны успешно отразили удары. Суммарно было сбито 82 дрона.