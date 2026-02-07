Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 82 беспилотника Вооруженных сил Украины над разными субъектами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период с пятницы на субботу. То есть, с 6 на 7 февраля. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но потерпели крах. Системы противовоздушной обороны успешно отразили удары. Суммарно было сбито 82 дрона.