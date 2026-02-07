Пожар начался на предприятии в Тверской области из-за атаки дрона, идет тушение

В Тверской области из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины начался пожар. Пожарные уже занимаются его тушением. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. Его слова опубликованы в Telegram-канале регионального правительства.
Как отметил Королев, все случилось в Конаковском округе. Там при отражении атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на одном из предприятий. На место были направлены оперативные службы. Ситуация находится под контролем, мониторинг продолжается.
«На настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Мною Дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — сообщил Королев.
Похожая ситуация недавно сложилась в Запорожской области. Как сообщал губернатор Евгений Балицкий, 4 февраля российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на регион. Тогда было сбито сразу 30 дронов. Руководитель региона также подчеркнул, что именно благодаря слаженной работе российских силовых структур удалось предотвратить угрозу для мирного населения.
Тем временем ВСУ попытались атаковать и другие регионы России. В Минобороны РФ заявили, что с 20:00 до 23:00 мск 6 февраля средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Брянской и Курской областями. Над первым регионом было сбито сразу 10 дронов, над вторым и третьим — по пять.
Немногим ранее также стало известно о ситуации на передовой. По данным источника РИА Новости с в силовых структурах, ВСУ сосредоточили рекордное для этого направления число расчетов БПЛА в Сумской области. Отмечается, что такая концентрация связана с попытками сдержать действия группировки «Север».
Впрочем, сдержать наступление российской армии у украинских боевиков все равно не получается. Недавно сообщалось, что всего за неделю ВС РФ освободили сразу восемь сел. При этом было уничтожено более 9080 военнослужащих, а также 1080 ударных дронов противника. Кроме того, поражены склады с боеприпасами, бронемашины, орудия и автомобили ВСУ.