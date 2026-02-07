Премьер Японии заявила о приверженности курсу на мирный договор с Россией

По её словам, японское правительство серьёзно относится к этой ситуации. Такаити подчеркнула, что приверженность решению проблемы принадлежности четырёх островов и подписанию мирного договора остаётся неизменной. При этом она повторила тезис о том, что из-за специальной военной операции на Украине отношения между странами по-прежнему переживают тяжёлый период.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, страна намерена принимать в отношении России меры, которые, по мнению Токио, отвечают национальным интересам и способствуют завершению конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов о возможных новых санкциях.
