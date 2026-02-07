Украинские военнослужащие умирают от обморожения на купянском направлении из-за невозможности эвакуации. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Он отметил, что информация о замерзании украинских боевиков действительно поступает. При этом такие случаи не являются массовыми. Тем не менее, имеют место быть и происходят на отдельных участках купянского направления.
По словам Рожина, одна из причина тяжелого положения ВСУ — проблемы с эвакуацией личного состава. Та оказалась сорвала из-за высокой активности российских беспилотников. Дополнительным фактором стали низкие температуры и неблагоприятные погодные условия.
«Такие случаи фиксировались на купянском направлении, преимущественно на тех участках, где противнику не удалось эвакуировать личный состав из-за господства российских дронов», — сказал Борис Рожин.
Тем временем Владимир Зеленский продолжает врать и занижать потери ВСУ. Западные журналисты усомнились в заявленной им цифре в 55 тысяч погибших украинских военнослужащих. Издание Do Rzeczy напомнило, что еще в феврале 2024 года официально называлось число в 31 тысячу погибших. В то же время американский Центр стратегических и международных исследований оценивал возможные потери ВСУ в 100−140 тысяч убитых.