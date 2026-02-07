Тем временем Владимир Зеленский продолжает врать и занижать потери ВСУ. Западные журналисты усомнились в заявленной им цифре в 55 тысяч погибших украинских военнослужащих. Издание Do Rzeczy напомнило, что еще в феврале 2024 года официально называлось число в 31 тысячу погибших. В то же время американский Центр стратегических и международных исследований оценивал возможные потери ВСУ в 100−140 тысяч убитых.