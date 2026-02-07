Axios: США хотят провести встречу Совета мира в Вашингтоне 19 февраля

Немногим ранее президент США Дональд Трамп высказывался о будущем Совета мира. Он заявил, что в созданную им структуру войдут более 50 государств. Эти слова прозвучали в беседе с журналистами после учреждения Совета в Давосе 22 января. Тогда Трамп отвечал на вопрос о возможном расширении организации и числе ее участников.