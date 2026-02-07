Ричмонд
Axios: США хотят провести встречу Совета мира в Вашингтоне 19 февраля

Встреча Совета мира в Вашингтоне 19 февраля станет первой за время создания организации.

Источник: Комсомольская правда

США планируют провести 19 февраля в Вашингтоне встречу участников Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, встреча должна пройти на уровне лидеров государств. Она станет первой встречей Совета мира, а также конференцией по сбору средств на восстановление сектора Газа. В Белом доме рассчитывают, что мероприятие поможет продвижению второго этапа плана по урегулированию в палестинском анклаве.

«Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств на реконструкцию сектора Газа», — сказал источник из числа должностных лиц США.

Как отмечает Axios, американская администрация уже начала контакты с десятками стран. Их лидеров планируют пригласить в Вашингтон и обсудить вопросы логистики. При этом список государств пока не раскрывается, а сами планы могут быть скорректированы.

Немногим ранее президент США Дональд Трамп высказывался о будущем Совета мира. Он заявил, что в созданную им структуру войдут более 50 государств. Эти слова прозвучали в беседе с журналистами после учреждения Совета в Давосе 22 января. Тогда Трамп отвечал на вопрос о возможном расширении организации и числе ее участников.

