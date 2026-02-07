Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США готовят встречу лидеров Совета мира по Газе 19 февраля

США планируют собрать лидеров Совета мира по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля. Информацию подтвердили источники портала Axios.

Источник: Life.ru

«По словам американского чиновника и дипломатов из четырёх стран, входящих в состав Совета мира по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля», — говорится в публикации.

Встреча может пройти в институте мира США (USIP). Ранее учреждение переименовали в честь президента Дональда Трампа. За день до мероприятия Трамп проведёт переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Напомним, на форуме в Давосе Дональд Трамп объявил себя председателем Совета мира. Он подписал устав организации вместе с другими лидерами. По его словам, в Совет войдут больше 50 стран. Владимир Путин, получивший приглашение, заявил, что Россия готова направить миллиард долларов из замороженных в США активов в Совет мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше