США готовят встречу лидеров Совета мира по Газе 19 февраля

Напомним, на форуме в Давосе Дональд Трамп объявил себя председателем Совета мира. Он подписал устав организации вместе с другими лидерами. По его словам, в Совет войдут больше 50 стран. Владимир Путин, получивший приглашение, заявил, что Россия готова направить миллиард долларов из замороженных в США активов в Совет мира.