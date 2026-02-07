США готовят встречу лидеров Совета мира по Газе 19 февраля

«По словам американского чиновника и дипломатов из четырёх стран, входящих в состав Совета мира по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля», — говорится в публикации.
Встреча может пройти в институте мира США (USIP). Ранее учреждение переименовали в честь президента Дональда Трампа. За день до мероприятия Трамп проведёт переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Напомним, на форуме в Давосе Дональд Трамп объявил себя председателем Совета мира. Он подписал устав организации вместе с другими лидерами. По его словам, в Совет войдут больше 50 стран. Владимир Путин, получивший приглашение, заявил, что Россия готова направить миллиард долларов из замороженных в США активов в Совет мира.
