В Тулунском районе назначили временно исполняющего обязанности мэра

Владимир Сидоренко родился в 1978 году в селе Гадалей Тулунского района. Он окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, работал на железной дороге и в лесном хозяйстве, был индивидуальным предпринимателем. С 2020 по 2023 год он возглавлял Думу Тулунского района, а до нового назначения занимал должность заместителя мэра города Тулуна.