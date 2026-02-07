В Тулунском районе назначили временно исполняющего обязанности мэра

Владимир Сидоренко назначен временно исполняющим обязанности мэра Тулунского муниципального района. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
6 февраля 2026 года глава региона провел с Сидоренко первую рабочую встречу. Он отметил, что район особый, находится в зоне внимания, и там продолжается активное восстановление инфраструктуры после паводка.
— Понимаю, что это очень ответственное поручение, доверие. Постараюсь сделать все возможное, чтобы его оправдать. Тулунский район мне очень близок, я его неплохо знаю, знаю людей, проблематику, — сказал Владимир Сидоренко.
Владимир Сидоренко родился в 1978 году в селе Гадалей Тулунского района. Он окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, работал на железной дороге и в лесном хозяйстве, был индивидуальным предпринимателем. С 2020 по 2023 год он возглавлял Думу Тулунского района, а до нового назначения занимал должность заместителя мэра города Тулуна.
