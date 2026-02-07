Премьер Японии Такаити заявила о курсе на мирный договор с Россией

Ежегодные «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий», проводимые 7 февраля, были учреждены в 1981 году правительством Японии в память о подписании первого российско-японского договора в этот день в 1855 году. В собраниях регулярно участвуют премьер-министр, члены кабинета министров, парламентарии от различных партий. Ультраправые националистические организации используют эту дату для проведения антироссийских акций, требующих усиленного присутствия полиции у российских дипломатических представительств.