Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила стремление страны к достижению мирного договора с Российской Федерацией, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях. Она назвала отсутствие такого договора прискорбным фактом, выступая на мероприятии, известном как «Общенациональный митинг за возвращение северных территорий» — термин, которым в Токио обозначают южные Курильские острова.
«Действительно прискорбно, что спустя 80 лет после окончания войны вопрос о “северных территориях” до сих пор не решен, и мирный договор с Россией не заключен», — заявила Такаити.
«Приверженность решению проблемы принадлежности четырех “северных островов” и заключению мирного договора остается неизменной», — подчеркнула она. Такаити вновь упомянула, что в связи с продолжающейся военной операцией на Украине «отношения между Японией и Россией по-прежнему характеризуются как сложные».
Ежегодные «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий», проводимые 7 февраля, были учреждены в 1981 году правительством Японии в память о подписании первого российско-японского договора в этот день в 1855 году. В собраниях регулярно участвуют премьер-министр, члены кабинета министров, парламентарии от различных партий. Ультраправые националистические организации используют эту дату для проведения антироссийских акций, требующих усиленного присутствия полиции у российских дипломатических представительств.