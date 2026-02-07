По данным издания, США могут начать навязывать Киеву более строгие условия, чтобы «провокационное поведение» украинской стороны не поставило крест на переговорном процессе. Автор материала подчеркнул, что Владимир Зеленский по-прежнему считает единственным возможным курсом нанесение ущерба России и не намерен менять эту линию.
Подобная позиция Киева серьёзно осложняет диалог и ослабляет его переговорные позиции. В результате Украина рискует оказаться в ситуации, когда ключевые решения будут приниматься без учёта её требований.
Ранее Life.ru писал, что США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта уже весной 2026 года. Такие разговоры шли на закрытых встречах в Майами и Абу-Даби с участием представителей команды Дональда Трампа. В Вашингтоне спешку объясняют просто: из-за приближающихся выборов у Белого дома скоро не останется ни времени, ни политического ресурса для украинского вопроса.
