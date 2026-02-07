Киев доигрался: США теряют терпение к Украине из-за срыва мирных инициатив

Ранее Life.ru писал, что США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта уже весной 2026 года. Такие разговоры шли на закрытых встречах в Майами и Абу-Даби с участием представителей команды Дональда Трампа. В Вашингтоне спешку объясняют просто: из-за приближающихся выборов у Белого дома скоро не останется ни времени, ни политического ресурса для украинского вопроса.