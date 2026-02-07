В Польше подняли в воздух военные самолеты из-за якобы активности России

«В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации… на Украине… в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация… наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — утверждается на странице оперативного командования в соцсети X.