На Западе испугались прорывного диалога Путина и Си Цзиньпина

Ранее, 4 февраля, Си Цзиньпин провёл переговоры с президентом США, а позже в тот же день по видеосвязи обсудил с Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений. Лидер РФ вышел на связь из Кремля, а председатель Китая — из Дома народных собраний. Путин указал на символичность даты переговоров — 4 февраля — в день установления весны по китайскому народному календарю. Си Цзиньпин в свою очередь пригласил коллегу с визитом в Китай в первой половине года.