На Западе испугались прорывного диалога Путина и Си Цзиньпина

Недавний разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стал тревожным сигналом для стран Запада. К такому выводу пришёл норвежский портал Steigan, анализируя итоги переговоров лидеров двух держав.

Как отмечает издание, Москва и Пекин договорились усилить координацию на ключевых международных площадках, в том числе по украинскому направлению. Это фактически лишает Запад надежд на раскол между Россией и Китаем и демонстрирует провал стратегии по их разъединению в вопросах безопасности и внешней политики.

Автор подчёркивает, что стороны намерены активнее использовать сильные стороны друг друга и выступать с согласованных позиций по глобальным конфликтам. По его оценке, достигнутые договорённости носят прорывной характер и имеют долгосрочные последствия. В материале подчёркивается, что «в экономическом, политическом и военном отношении это практически эпохальное событие».

В Steigan также указывают на невозможность ослабить российско-китайское партнёрство, особенно в сфере безопасности. Переговоры лишь закрепили курс на дальнейшее сближение двух стран.

Ранее, 4 февраля, Си Цзиньпин провёл переговоры с президентом США, а позже в тот же день по видеосвязи обсудил с Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений. Лидер РФ вышел на связь из Кремля, а председатель Китая — из Дома народных собраний. Путин указал на символичность даты переговоров — 4 февраля — в день установления весны по китайскому народному календарю. Си Цзиньпин в свою очередь пригласил коллегу с визитом в Китай в первой половине года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

