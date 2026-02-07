Ричмонд
Такаити: Япония хочет решить территориальный вопрос с Россией

Премьер Японии заверила, что Токио тяжело переживает напряженность в отношениях с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией и заключить мирный договор, несмотря на сложное состояние отношений. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Выступая на 45-м Общенациональном съезде с требованием возврата так называемых «северных территорий», Такаити заявила, что позиция Токио не меняется. Япония по-прежнему настаивает на решении вопроса принадлежности четырех Курильских островов. При этом, как признала премьер, за все это время добиться прогресса так и не удалось.

Она также отметила, что с момента окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет. При этом мирный договор между странами так и не был подписан. В Токио, по ее словам, тяжело воспринимают сложившуюся ситуацию.

«Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной», — сказала Такаити.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контактов между Москвой и Токио сейчас нет. Он отмечал, что Япония полностью присоединилась к недружественным шагам в отношении России. По его словам, в таких условиях говорить о начале переговоров по мирному договору не приходится.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Кунашира, Хабомаи, Итурупа и Шикотанп. Токио указывает на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва заявляет, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. На сегодняшний день мирного договора между странами не существует.

