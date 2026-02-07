Британские истребители F-35 перебросили на Кипр из-за Ирана

По данным издания, британские самолёты были направлены на базу для усиления региональной безопасности. Шесть F-35B вылетели с авиабазы Мархам в пятницу.
«Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регин в более широкий конфликт. Шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам», — говорится в публикации.
На авиабазе Акротири уже постоянно дислоцированы истребители Typhoon, которые теперь получат усиление в виде передовых малозаметных истребителей.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, предназначенных для Украины. Сумма сделки превышает 235,4 миллиона долларов. Соглашение предусматривает проведение среднего и капитального ремонта самолётов и их двигателей, а также организацию системы снабжения запчастями для ВВС Украины.
