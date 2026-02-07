Ричмонд
Британские истребители F-35 перебросили на Кипр из-за Ирана

Великобритания перебросила на военную базу Акротири на Кипре шесть истребителей пятого поколения F-35B. Как пишет газета The Times, эта мера связана с обострением напряжённости вокруг Ирана.

По данным издания, британские самолёты были направлены на базу для усиления региональной безопасности. Шесть F-35B вылетели с авиабазы Мархам в пятницу.

«Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регин в более широкий конфликт. Шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам», — говорится в публикации.

На авиабазе Акротири уже постоянно дислоцированы истребители Typhoon, которые теперь получат усиление в виде передовых малозаметных истребителей.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, предназначенных для Украины. Сумма сделки превышает 235,4 миллиона долларов. Соглашение предусматривает проведение среднего и капитального ремонта самолётов и их двигателей, а также организацию системы снабжения запчастями для ВВС Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

