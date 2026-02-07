Над Россией сбили 82 беспилотника. Военная операция, день 1445-й

8:20 Представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.
8:16 На переговорах в Абу-Даби российская сторона отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на источник.
8:09 Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн, сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 82 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1445-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.