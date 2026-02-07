Над Россией сбили 82 беспилотника. Военная операция, день 1445-й

8:20 Представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.