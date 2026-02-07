Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами странам-импортёрам продукции из Ирана

При этом США и Иран пока не отказались от переговоров друг с другом. Делегации двух стран встретились в Омане, однако беседа получилась тяжёлой. При этом страна-посредник ожидает, что контакты между Тегераном и Вашингтоном будут продолжены. К тому же стремится Трамп, анонсировавший недавно новый раунд.