Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами странам-импортёрам продукции из Ирана

В указе говорится, что с даты его вступления в силу на товары, ввозимые в США и являющиеся продукцией любой страны, которая прямо или косвенно покупает иранские товары или услуги, может быть наложена дополнительная пошлина, например, в размере 25%. Эта мера призвана оказать экономическое давление на торговых партнёров Ирана.
Таким образом, Соединённые Штаты продолжают свою политику колоссального давления на Иран. Отношения между ними обострились в 1979 году, когда после Исламской революции Вашингтон разорвал дипломатические связи. Ранее американское посольство также призвало своих граждан немедленно убираться из страны.
При этом США и Иран пока не отказались от переговоров друг с другом. Делегации двух стран встретились в Омане, однако беседа получилась тяжёлой. При этом страна-посредник ожидает, что контакты между Тегераном и Вашингтоном будут продолжены. К тому же стремится Трамп, анонсировавший недавно новый раунд.
