Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами странам-импортёрам продукции из Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ, угрожающий странам, торгующим с Ираном, 25-процентными пошлинами на их товары. Текст документа был опубликован на сайте Белого дома в пятницу.

Источник: Life.ru

В указе говорится, что с даты его вступления в силу на товары, ввозимые в США и являющиеся продукцией любой страны, которая прямо или косвенно покупает иранские товары или услуги, может быть наложена дополнительная пошлина, например, в размере 25%. Эта мера призвана оказать экономическое давление на торговых партнёров Ирана.

Таким образом, Соединённые Штаты продолжают свою политику колоссального давления на Иран. Отношения между ними обострились в 1979 году, когда после Исламской революции Вашингтон разорвал дипломатические связи. Ранее американское посольство также призвало своих граждан немедленно убираться из страны.

При этом США и Иран пока не отказались от переговоров друг с другом. Делегации двух стран встретились в Омане, однако беседа получилась тяжёлой. При этом страна-посредник ожидает, что контакты между Тегераном и Вашингтоном будут продолжены. К тому же стремится Трамп, анонсировавший недавно новый раунд.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше