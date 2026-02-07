Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уолтц: США собираются внести взнос в бюджет ООН в ближайшее время

Взнос в бюджет ООН США планируют внести в течение нескольких недель.

Источник: Аргументы и факты

Представитель США при Организации Объединённых Наций Майк Уолтц сообщил, что Соединённые Штаты намерены перечислить средства в казну ООН в течение ближайших недель.

«Вы совершенно точно увидите первый транш средств уже в самое ближайшее время… Я не думаю, что окончательная сумма уже определена, но это решится в течение нескольких недель», — поделился Уолтц в беседе с агентством Reuters.

Он добавил, что США одобряют намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести реформы в организации, однако считают, что эти шаги следовало предпринять раньше, в начальный период его руководства.

В своём письме государствам-членам ООН Антониу Гутерриш отметил, что задолженность организации в минувшем году достигла рекордной отметки в 1,6 миллиарда долларов. По его словам, ООН оказалась в затруднительном положении, напоминающем по своей безысходности сюжеты произведений чешского писателя Франца Кафки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше