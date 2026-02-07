Уолтц: США собираются внести взнос в бюджет ООН в ближайшее время

Представитель США при Организации Объединённых Наций Майк Уолтц сообщил, что Соединённые Штаты намерены перечислить средства в казну ООН в течение ближайших недель.
«Вы совершенно точно увидите первый транш средств уже в самое ближайшее время… Я не думаю, что окончательная сумма уже определена, но это решится в течение нескольких недель», — поделился Уолтц в беседе с агентством Reuters.
Он добавил, что США одобряют намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести реформы в организации, однако считают, что эти шаги следовало предпринять раньше, в начальный период его руководства.
В своём письме государствам-членам ООН Антониу Гутерриш отметил, что задолженность организации в минувшем году достигла рекордной отметки в 1,6 миллиарда долларов. По его словам, ООН оказалась в затруднительном положении, напоминающем по своей безысходности сюжеты произведений чешского писателя Франца Кафки.