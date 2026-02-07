Сырский пожаловался на «зону смерти» глубиной до 20 километров

По его оценке, уровень опасности для солдат на передовой значительно вырос по сравнению с началом конфликта. Сырский связывает это с изменением характера боевых действий и быстрым развитием военных технологий.
Особое внимание, как отмечает издание, уделяется массовому применению беспилотников. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. В материале уточняется, что речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров, где военнослужащие ВСУ находятся под постоянной угрозой.
«Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны», — приводит Die Zeit слова Сырского.
