Сырский пожаловался на «зону смерти» глубиной до 20 километров

Особое внимание, как отмечает издание, уделяется массовому применению беспилотников. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. В материале уточняется, что речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров, где военнослужащие ВСУ находятся под постоянной угрозой.