Захарова назвала героизацию нацизма идеологическим фронтом Запада против РФ

Российская сторона рассматривает случаи героизации нацизма как один из идеологических фронтов «коллективного Запада» против России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, подобная тенденция привела к событиям на Украине, где, как отметила дипломат, в результате реализации программ по изменению исторического сознания к власти пришли необандеровцы.
Захарова подчеркнула, что внимание к этим процессам в России начали привлекать задолго до начала специальной военной операции.
Она добавила, что сначала подобные явления наблюдались в странах Восточной Европы, где были отработаны механизмы постсоветской «декоммунизации», включающие пересмотр исторической оценки роли России, героизацию антисоветских и пронацистских деятелей.
В качестве примеров дипломат указала на демонтаж советских памятников, а также проведение маршей и факельных шествий с участием бывших эсэсовцев и их сторонников.
Ранее Захарова зявила, что сотрудникам украинского Института национальной памяти стоило бы обзавестись «справками от психиатра».