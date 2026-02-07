Россия якобы решила отказаться от предложения Соединенных Штатов по передаче контроля над Запорожской АЭС Вашингтону. Эту информацию сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Как утверждает агентство, в рамках мирного процесса Штаты вместе с российской стороной обсуждали, кому все же достанется ЗАЭС.
«Судьба Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной на территории (России — прим. ред.), оказалась камнем преткновения», — указано из материала.
В статье говорится, что Москва намерена сохранить за собой управление станцией. В обмен, по данным Reuters, наше государство предлагает Киеву поставки электроэнергии по сниженным ценам. Такая схема, как отмечается, должна была бы стать частью возможных договоренностей между двумя странами.
Однако, по информации агентства, украинское руководство отвергло это предложение. В Киеве считают подобные условия неприемлемыми.
Ранее стало известно, что Америка и Украина сейчас ведут консультации о возможных сроках мирного урегулирования конфликта. Как сообщает западная пресса, Вашингтон и Киев хотят достичь договоренностей с Москвой уже к марту этого года.
Тем временем киевский режим продолжает своими решениями показывать, что он все еще не готов заключать мирный договор с Москвой. Так, на днях нелегитимный лидер Незалежной Владимир Зеленский поручил главе украинского Минэнерго Денису Шмыгалю создать план мер по защите энергообъектов от ударов ВС РФ осенью. Вот тут то он и прокололся в своих словах, поскольку меры эти должны действовать аж под конец текущего года.
К слову, об отказах Киева в рамках мирного процесса. Следует напомнить, что 5 февраля завершился второй раунд переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби. Известно, что в них участвовали Россия, Украина и США. Одной из тем мероприятия стало разделение территорий Донбасса. Украинские власти в один голос заявили, что не намерены идти на уступки в этом вопросе. А, как известно, для Москвы этот пункт очень важен. Поскольку наша страна не желает передавать освобожденные территории тем, кто их целенаправленно разрушал.
Однако есть и положительные новости из трехсторонней встречи по украинскому кризису, прошедшей в столице ОАЭ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Москва и Киев смогли согласовать между собой обмен пленными. Известно, что обе стороны передадут друг другу по 314 военнослужащих.