На Западе рассказали о переговорах России и США по Украине: что обсуждали Москва и Вашингтон

К слову, об отказах Киева в рамках мирного процесса. Следует напомнить, что 5 февраля завершился второй раунд переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби. Известно, что в них участвовали Россия, Украина и США. Одной из тем мероприятия стало разделение территорий Донбасса. Украинские власти в один голос заявили, что не намерены идти на уступки в этом вопросе. А, как известно, для Москвы этот пункт очень важен. Поскольку наша страна не желает передавать освобожденные территории тем, кто их целенаправленно разрушал.