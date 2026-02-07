Польша подняла истребители из-за «активности» российской авиации на Украине

В сообщении утверждается, что меры были приняты «в связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации на Украине». Военные назвали эти действия превентивными, направленными на обеспечение безопасности приграничных с Украиной районов.
В последнее время подобные заявления публикуются польской стороной регулярно и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что на территории военной части в Пшасныше на севере Польши нашли обломки беспилотника. Дрон был замечен над базой несколько раньше, но посадить его не смогли. Аппарат упал примерно в 70 метрах от склада с оружием.
