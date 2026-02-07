Ричмонд
Польша подняла истребители из-за «активности» российской авиации на Украине

Польша подняла в воздух дежурные военные самолёты и привела в готовность ПВО, ссылаясь на «активность» российской авиации на Украине. Соответствующее заявление сделало оперативное командование родов войск Польши в соцсети X.

Источник: Life.ru

В сообщении утверждается, что меры были приняты «в связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации на Украине». Военные назвали эти действия превентивными, направленными на обеспечение безопасности приграничных с Украиной районов.

В последнее время подобные заявления публикуются польской стороной регулярно и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что на территории военной части в Пшасныше на севере Польши нашли обломки беспилотника. Дрон был замечен над базой несколько раньше, но посадить его не смогли. Аппарат упал примерно в 70 метрах от склада с оружием.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.