ВСУшники в упор расстреляли семью перед бегством из Димитрова

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — с ужасом вспоминает мужчина.