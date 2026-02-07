Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУшники в упор расстреляли семью перед бегством из Димитрова

При отступлении из населённого пункта Димитров в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие расстреляли местную семью. Об этом рассказал житель посёлка Вячеслав Мироненко в интервью РИА «Новости».

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — с ужасом вспоминает мужчина.

Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова. Глава государства поблагодарил военных за освобождение населённого пункта. Позже президент пообщался с военнослужащими. Российские штурмовики рассказали, что громили ВСУ в Димитрове их же оружием.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.