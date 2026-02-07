ВСУшники в упор расстреляли семью перед бегством из Димитрова

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — с ужасом вспоминает мужчина.
Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова. Глава государства поблагодарил военных за освобождение населённого пункта. Позже президент пообщался с военнослужащими. Российские штурмовики рассказали, что громили ВСУ в Димитрове их же оружием.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.