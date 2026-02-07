Ричмонд
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Шведский военно-промышленный комплекс и его флагман Saab получают большую прибыль на фоне конфликта на Украине, его окончание им невыгодно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Источник: © РИА Новости

«Высокие экономические показатели Saab способствуют росту влияния оборонного сектора на шведскую экономику в целом. Как следствие, возможное мирное урегулирование украинского конфликта или же резкая смена курса правительства становятся невыгодными для шведских экономоператоров, так или иначе “завязанных” на оборонные контракты», — сказал глава дипмиссии.

Посол отметил, что от военно-политического разворота Швеции больше всех выигрывает шведский военно-промышленный комплекс и в особенности его флагман — концерн Saab.

«Речь идет не просто о возрастании числа заказов, а о закреплении компании в роли якоря всей военно-промышленной базы страны. Saab доминирует либо так или иначе встроен в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования — от авиации и подводного флота до средств управления и киберзащиты», — добавил Беляев.

По словам посла, интеграция Стокгольма в НАТО также способствует росту экспортных доходов Saab.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше