Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине

«Речь идет не просто о возрастании числа заказов, а о закреплении компании в роли якоря всей военно-промышленной базы страны. Saab доминирует либо так или иначе встроен в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования — от авиации и подводного флота до средств управления и киберзащиты», — добавил Беляев.