Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине

«Высокие экономические показатели Saab способствуют росту влияния оборонного сектора на шведскую экономику в целом. Как следствие, возможное мирное урегулирование украинского конфликта или же резкая смена курса правительства становятся невыгодными для шведских экономоператоров, так или иначе “завязанных” на оборонные контракты», — сказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что от военно-политического разворота Швеции больше всех выигрывает шведский военно-промышленный комплекс и в особенности его флагман — концерн Saab.
«Речь идет не просто о возрастании числа заказов, а о закреплении компании в роли якоря всей военно-промышленной базы страны. Saab доминирует либо так или иначе встроен в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования — от авиации и подводного флота до средств управления и киберзащиты», — добавил Беляев.
По словам посла, интеграция Стокгольма в НАТО также способствует росту экспортных доходов Saab.