В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил журналистам, что Польша готова отдать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны.
«Туск хочет поставить Украине истребители МиГ-29 против России. Это будет объявлением войны России со стороны Польши», — написал Мема в соцсети X.
По словам финского политика, страны Евросоюза все больше вовлекаются в украинский конфликт, что в какой-то момент может привести к «эскалации с Россией».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.