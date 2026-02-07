Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение властей Польши отправить истребители МиГ-29 Украине будет означать объявление войны России со стороны страны, такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник: © РИА Новости

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил журналистам, что Польша готова отдать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны.

«Туск хочет поставить Украине истребители МиГ-29 против России. Это будет объявлением войны России со стороны Польши», — написал Мема в соцсети X.

По словам финского политика, страны Евросоюза все больше вовлекаются в украинский конфликт, что в какой-то момент может привести к «эскалации с Россией».

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше