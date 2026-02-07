По его словам, диверсионно-разведывательная группа противника была обнаружена на второй линии обороны в районе логистических маршрутов. В ходе стрелкового боя численностью около 9−10 человек она была уничтожена.
«Да, сталкивались на одном из направлений (СВО) и попали на группу американских наёмников. Не только американцы, там же и поляки были, и даже были британцы», — заявил Святой в беседе с РИА «Новости».
После боя были собраны и переданы в штаб документы, личные жетоны и опознавательные знаки уничтоженных диверсантов, включая британский флаг и польские шевроны.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Житомире сотрудник ТЦК начал стрелять по толпе, которая пыталась прогнать его со двора многоэтажки. Туда украинский военком приехал поискать новых людей для последующей отправки на фронт, однако местным жителям такое внимание не понравилось.
